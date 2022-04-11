ŞANLIURFA'DA OTOBÜSTEN İNDİRİLEN KADIN, KORUMA ALTINA ALINDI - Son Dakika
Üye Girişi

ŞANLIURFA'DA OTOBÜSTEN İNDİRİLEN KADIN, KORUMA ALTINA ALINDI

11.04.2022 13:53

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi, ulaşım kartı olmadığı için otobüsten atıldığı iddia edilen Suriye uyruklu kadının, akli dengesinin yerinde olmadığını, otobüse tuvaletini yaptığı için indirildiğini ve koruma altına alındığını belirtti.

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi, ulaşım kartı olmadığı için otobüsten atıldığı iddia edilen Suriye uyruklu kadının, akli dengesinin yerinde olmadığını, otobüse tuvaletini yaptığı için indirildiğini ve koruma altına alındığını belirtti.

Şanlıurfa'da yaşlı bir kadının halk otobüsünden indirildiği anlara ilişkin cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler, 'kadının toplu taşıma kartı olmadığı için otobüsten atıldığı' şeklinde sosyal medyada paylaşıldı. Tepkiye yol açan görüntülerin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kadının iddia edildiği gibi ulaşım kartı olmadığı için değil, yolcuların şikayeti üzerine indirildiği ve koruma altına alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Konuyla ilgili şahsın akli melekesinin yerinde olmadığı, yaşlı kadının devamlı olarak otobüslere binip inmekte ve araç içerisinde hacetini giderdiği anlaşılmıştır. Vatandaşların şikayeti üzerine otobüsten indirilip, bilahare kadın zabıta ekiplerince koruma ve bakım altına alınmıştır."

ŞANLIURFA'DA OTOBÜSTEN İNDİRİLEN KADIN, KORUMA ALTINA ALINDI
ŞANLIURFA'DA OTOBÜSTEN İNDİRİLEN KADIN, KORUMA ALTINA ALINDI
ŞANLIURFA'DA OTOBÜSTEN İNDİRİLEN KADIN, KORUMA ALTINA ALINDI

YORUMLAR
500
Yaşlı kadının otobüsten atılmasıyla ilgili belediyeden açıklama: Araca tuvaletini yapıyordu Yaşlı kadının otobüsten atılmasıyla ilgili belediyeden açıklama: Araca tuvaletini yapıyordu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden 'otobüsten indirilen kadın'a ilişkin açıklama Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden 'otobüsten indirilen kadın'a ilişkin açıklama

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA OTOBÜSTEN İNDİRİLEN KADIN, KORUMA ALTINA ALINDI - Son Dakika


Son Dakika
14:01 Putin'in yeni generali Alexander Dvornikov için ilk yorum ABD'den geldi: Ukrayna'da gaddarlık yapan birisi
14:00 İki kız kardeş, parkta bir kızı evire çevire dövmüştü: Sadece yan baktığı için yapmışlar
13:58 Mansur Yavaş "Bir belediye başkanı sadece işini yapmalı" derken İmamoğlu'nu mu kast etti?
13:57 Başak Dizer bebeklerine neden "Kurt" ismini vereceklerini anlattı: Kıvanç'la ilişkimiz o dizide başladı
13:55 Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü duyurdu: Hac için kura çekilecek mi?
13:27 Ferdi'nin sevgilisi sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor! Türkiye'de en az Ferdi kadar ünlü
13:27 İslam Memiş'ten ağızları açıkta bırakacak seçim tahmini: Erdoğan 4 ayda ekibini değiştirip erken seçime 'evet' diyecek
13:20 Mansur Yavaş "Ben kamu görevlisiyim" dedi ama Akşener onu öve öve bitiremedi
13:10 Acun Ilıcalı, Mesut Özil ve Babel'in transferleri hakkında konuştu
12:58 Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili konuştu: Hiçbir zaman cevap vermeyeceğim, Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 14:06:24. #1.13#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA OTOBÜSTEN İNDİRİLEN KADIN, KORUMA ALTINA ALINDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement