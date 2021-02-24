Şanlıurfa'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
24.02.2021 17:50
Şanlıurfa'da otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kadın yaralandı.
Şanlıurfa'da otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kadın yaralandı.
Kaza, Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunun Kabahaydar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 33 ER 269 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kadın yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza bölgesinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, trafiği kontrollü bir şekilde sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Son Dakika Vaka sayısı artan Tokat'ta yeni tedbirler: Nikahlar ertelendi, hayvan pazarları kapatıldı 'İşe gidiyorum' diye evden çıktı, sevgilisiyle nikah kıyarken kaynanası bastı Sinan Akçıl, Işın Karaca'nın düğün tepkisi sonrası sessizliğini bozdu Lyon, Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu için resmi teklif sunmaya hazırlanıyor Ücretsiz maske dağıtıldığını duyan oraya koştu, yaşanan izdihamda sosyal mesafe unutuldu Gonca Vuslateri'nin faturalarını Şevket Çoruh ödemiş Kılıçdaroğlu'nun "128 milyar doları ne yaptın, kime verdin?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı