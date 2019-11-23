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Şanlıurfa'da otomobil apartman bahçesine devrildi: 5 yaralı
6 saat önce
Şanlıurfa'da otomobilin apartmanın bahçesine devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:54 Kaynak: AA
Şanlıurfa'da otomobilin apartmanın bahçesine devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Müslüm Tüysüz idaresindeki 35 DC 5547 plakalı otomobil, Şehitlik Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerleri aşarak, bir apartmanın yaklaşık 10 metre derinliğindeki bahçesine devrildi.
Kazada sürücü ile eşi Fatma ve çocukları Ayşe, Mustafa Ahmet Tüysüz yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bahçedeki otomobil ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
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