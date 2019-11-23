Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da otomobil apartman bahçesine devrildi: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da otomobil apartman bahçesine devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobil apartman bahçesine devrildi: 5 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'da otomobilin apartmanın bahçesine devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil apartman bahçesine devrildi: 5 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'da otomobilin apartmanın bahçesine devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Müslüm Tüysüz idaresindeki 35 DC 5547 plakalı otomobil, Şehitlik Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerleri aşarak, bir apartmanın yaklaşık 10 metre derinliğindeki bahçesine devrildi.

Kazada sürücü ile eşi Fatma ve çocukları Ayşe, Mustafa Ahmet Tüysüz yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bahçedeki otomobil ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Şanlıurfa, İpekyolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amacına ulaşamadan yakalanan hırsız, üç gün önce evlendiği eşini tanımadı
Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında! Son dakika: "Erdoğan-İnce Beştepe'de görüştü" iddiasının kaynağı Talat Atilla: Bilgiyi Kılıçdaroğlu da doğruladı Son dakika: CHP Sözcüsü Öztrak: Bu operasyonun amacı CHP'ye kumpas kurmaktır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 16:35:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da otomobil apartman bahçesine devrildi: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]