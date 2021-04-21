Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Emine (44) ve Yaşar Kırmızı (48) ağır yaralandı.

Tansiyon öyle yüksek ki! Putin konuştu, salon buz kesti: Bize bunu yapanlar pişman olacak