Şanlıurfa'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Kazada sürücü ile yanında bulunan Aydın Çavuşoğlu ve Osman Batı yaralandı.

Trabzonspor, Berat Özdemir için Gençlerbirliği ile anlaştı

Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı

İmamoğlu'ndan "İstanbul'da su kesintileri olacak mı?" sorusuna yanıt: Şu anda böyle bir kesinti süreci yaşamayacağız