Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 4 Yaralı

Şanlıurfa'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 4 Yaralı

49 dakika önce

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 4 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ebru Mişe'nin kullandığı 33 NIN 63 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunun 35. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:48 Kaynak: AA

Diyarbakır, Şanlıurfa, Güncel
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