Şanlıurfa'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 4 Yaralı
49 dakika önce
Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ebru Mişe'nin kullandığı 33 NIN 63 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Diyarbakır
kara yolunun 35. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:48 Kaynak: AA
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