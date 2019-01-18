Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 4 Yaralı

Şanlıurfa'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 4 Yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 4 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Ebru M.'nin kullandığı 33 NIN 63 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü ile araçtaki isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:46 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa
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