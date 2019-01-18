Şanlıurfa'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 4 Yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Diyarbakır
karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Ebru M.'nin kullandığı 33 NIN 63 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü ile araçtaki isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis
ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:46 Kaynak: İHA
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