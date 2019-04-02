Şanlıurfa'da, Otomobil Çöken Duvarın Altında Kaldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evin çöken duvarının altında kalan otomobilde hasar meydana geldi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evin çöken duvarının altında kalan otomobilde hasar meydana geldi.



Camikebir Mahallesi'nde Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce koruma altına alınan evin dış duvarı, henüz öğrenilemeyen bir nedenle, büyük bir gürültüyle çöktü.



Çökme sırasında evin yanında park halindeki Hüseyin Kumurbay'a ait 31 N 5343 plakalı otomobilde hasar oluşurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



Kumurbay, iş yerinde çalışırken sesler üzerine durumu fark ettiğini belirtti.



Araç sahibi ve yakınları, taş ve toprak altında kalan otomobili vatandaşların da yardımıyla çıkardı.

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