Şanlıurfa'da Otomobil Dereye Uçtu: 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde beton yolun buzlanması nedeniyle bir otomobil, üç metrelik dereye uçtu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde beton yolun buzlanması nedeniyle bir otomobil, üç metrelik dereye uçtu. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.



Kaza, sabah saatlerinde ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Narlıkaya kırsal mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bahri K. yönetimindeki 02 AH 474 plakalı otomobil, Narlıkaya'dan Siverek istikametine doğru giderken köyün girişinde buzlanan beton yol nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek korkulukları olmayan dereye uçtu. Arabada bulunan 4 kişi ölümden dönerken, ismi öğrenilemeyen 1 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Yaralıyı, vatandaşlar kendi imkanlarıyla Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı.



Mahalle girişinde arabanın dereye uçtuğunu gören mahalle sakinleri, arabada bulunan kişileri arabadan çıkardı. Vatandaşlar, dere üzerinden geçen köprüde korkulukların olmamasından dolayı devamlı bu mevkide arabaların dereye uçtuğunu iddia ederek, duruma tepki gösterdi.



Narlıkaya Mahallesi sakinlerinden Halil Gelan, "Yolumuz beton yol olduğu için yağmurlarda buzlama oluyor. Buzlama olmasından dolayı sık sık kazalar yaşanıyor. Köprümüzde korkuluk yapılmadığı için, buzlanan yolda arabalar maalesef dereye uçuyor, işte şimdide bir araba yine dereye uçtu. Allah'ta ciddi yaralı ve ölü yok. Biz ne kadar yetkililere söyledikse de köprünün korkuluklarını yapmadı. Büyüklerimizden ricamız bu korkulukların yapılması. Çünkü burası çok tehlikeli bir nokta" dedi.



Otomobil, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla dereden çıkartıldı. - ŞANLIURFA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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