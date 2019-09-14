Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü
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Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, System.String[]

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç - Bozova yolunun Överler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Halil Oğurlu'nun kullandığı 27 BC 937 plakalı otomobil, Överler Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oğurlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:58 Kaynak: İHA
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