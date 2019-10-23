Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden bir bebek öldü, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden bir bebek öldü, 2 kişi yaralandı.

Ramazan Turna idaresindeki 42 AEA 994 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep Otoyolu'nun 54. kilometresinde bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada otomobilden fırlayan 1 yaşındaki bebek Ahmet Çağan Turna, hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile yanında bulunan Türban Turna, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bebeğin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:36 Kaynak: AA
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