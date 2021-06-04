Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü Serkan Demir ile Mehmet Uğran (29) tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Serkan Demir 'in (18) kullandığı 64 BE 063 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 43'üncü kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

Şanlıurfa 'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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