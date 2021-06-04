Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Serkan Demir'in (18) kullandığı 64 BE 063 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 43'üncü kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, araçta bulunan Ender Enes Demir (14) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü Serkan Demir ile Mehmet Uğran (29) tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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