Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

54 dakika önce

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Serdar Bilgiç idaresindeki 27 L 6594 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 27'nci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi.

Kazada, sürücüyle yanında bulunan Mustafa Çelik, Mahsun Solmaz ve Serfiraz Şahin ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa Çelik, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:50 Kaynak: AA

Serdar Bilgiç, Şanlıurfa, Güncel
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