Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

ŞANLIURFA'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobildeki Mustafa Çelik öldü, 3 kişi ise yaralandı.

ŞANLIURFA'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobildeki Mustafa Çelik öldü, 3 kişi ise yaralandı.



Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Serdar Bilgiç yönetimindeki 27 L 6594 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Bilgiç ile otomobilde bulunan Mustafa Çelik, Mahsun Solmaz ve Serfiraz Şahin yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mustafa Çelik, acil serviste doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Çelik'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.



Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - Şanlıurfa

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