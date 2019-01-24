Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 1 Yaralı
46 dakika önce
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Yıldız idaresindeki 14 BS 133 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Bozova kara yolunun 28'inci kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Yıldız, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:41 Kaynak: AA
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