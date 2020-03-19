Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 yaralı

16 dakika önce

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cavit Y'nin kullandığı 63 EN 459 plakalı otomobil, merkez Haliliye ilçesinin Sancaktar Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Cavit Y, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa, Haliliye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:58 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 9 sınavın tarihini erteledi
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi
Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor         
17:51
Gümüşhanespor taraftarı, yasağa rağmen takımlarını dağ yamacından destekledi Gümüşhanespor taraftarı, yasağa rağmen takımlarını dağ yamacından destekledi         
17:18
Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı         
17:12
İspanya'da halk, şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor İspanya'da halk, şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor         
17:11
Obi Mikel'den ayrılık açıklaması: Verdiğim en zor kararlardan biriydi Obi Mikel'den ayrılık açıklaması: Verdiğim en zor kararlardan biriydi         
16:44
Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi         
16:35
Galatasaray, koronavirüs önlemleri nedeniyle bugünkü antrenmanını iptal etti Galatasaray, koronavirüs önlemleri nedeniyle bugünkü antrenmanını iptal etti         
16:35
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı         
15:47
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
15:30
TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıdan'dan Nihat Özdemir'e mektup: Ertelenmemesini anlamakta zorlanıyorum TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıdan'dan Nihat Özdemir'e mektup: Ertelenmemesini anlamakta zorlanıyorum         
15:26
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor         
14:35
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım         
14:29
Erdoğan Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti         
14:29
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi         
13:56
Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz         
12:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 11:15:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]