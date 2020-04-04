Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 yaralı
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Aziz Arslan'ın kullandığı 34 MHT 71 plakalı otomobil, Suruç- Birecik Otoyolu 10. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada araçta bulunan Zekiye Arslan (62) yaralandı.
Arslan, 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 01:02 Kaynak: AA
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