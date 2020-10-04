Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 63 ACC 843 plakalı otomobil, kontrolünden çıkarak devrildi.
Kaza sonrası sürücü olay yerinden ayrılırken, araçta bulunan 1 kişi ise bölgeye gelen itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 11:43 - Kaynak: AA
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