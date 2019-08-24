Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halit Daval yönetimindeki 63 EE 212 plakalı otomobil, Siverek- Viranşehir kara yolunun 15. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan oğlu Mahmut Daval yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Viranşehir, Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 05:18 Kaynak: AA
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