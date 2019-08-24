Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 05:18 Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Halit Daval yönetimindeki 63 EE 212 plakalı otomobil, Siverek- Viranşehir kara yolunun 15. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan oğlu Mahmut Daval yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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