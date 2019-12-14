Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 3'ü çocuk 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 3'ü çocuk 7 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 3'ü çocuk 7 yaralı

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 3'ü çocuk 7 yaralı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Mardin karayolunun 68'inci kilometresinde meydana geldi. Viranşehir yönüne giden Ahmet Temel (23) idaresindeki 36 KC 563 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Berat Çınar (29), İkra İnşirah Peker (6), Songül Temel (23), Nazlı Şen (44), Havin Güneş (13) ve Belsim Nurgül Çınar (7) yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekiplerince Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


- Şanlıurfa
Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aracının plakasını değiştiren vatandaş kabusu yaşadı! 5 bin TL ceza kesildi
Taziye yolunda korkunç kaza! Bir aile yok oldu İş yerinde evli iki çalışanın gönül ilişkisi kurması, işten kovulma sebebi sayılacak ABD'de 14 yaşındaki çocuk Donald Trump şapkası taktığı için dayak yedi

Son Dakika Haberleri
21:05 İlk yarı sessiz bitti - Son Dakika
21:05 Kars'ta hemzemin geçitte 'sis' kazası 3 ölü - Son Dakika
21:02 MİLAS'TA HORTUM FELAKETİ - Son Dakika
21:02 Çin'in Doğu Türkistan politikaları Sivas'ta protesto edildi - Son Dakika
21:02 Tahran'da hava kirliliği nedeniyle yarın okullar tatil edildi - Son Dakika
20:56 İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın! Trafik durma noktasında - Son Dakika
18:47 Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 21:07:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 3'ü çocuk 7 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]