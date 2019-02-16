Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı
30 dakika önce
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'nın Birecik
ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 ACJ 676 plakalı otomobil, Birecik-Şanlıurfa kara yolu 5. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Zeynep ve Esra Aslanoğlu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:37 Kaynak: AA
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