Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

30 dakika önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 ACJ 676 plakalı otomobil, Birecik-Şanlıurfa kara yolu 5. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Zeynep ve Esra Aslanoğlu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:37 Kaynak: AA

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