Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 4 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 4 yaralı

20 dakika önce

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sorucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 4 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sorucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Mustafa Yüksel idaresindeki 10 HK 792 plakalı otomobil Şanlıurfa- Suruç kara yolunun 21. kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Didem, Abdulkadir ve Adile Yüksel yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mustafa Yüksel, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:38 Kaynak: AA
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