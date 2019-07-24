Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 4 yaralı
20 dakika önce
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sorucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:38 Kaynak: AA
'da otomobilin devrilmesi sorucu aynı aileden 4 kişi yaralandı. Mustafa Yüksel
idaresindeki 10 HK 792 plakalı otomobil Şanlıurfa- Suruç
kara yolunun 21. kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Didem, Abdulkadir ve Adile Yüksel yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis
ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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