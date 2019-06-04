Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralı

37 dakika önce

ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralı, System.String[]
ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobilde bulunan aynı aileden 5  kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Taşlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Ferhat Yeter yönetimindeki 27 YK 604 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan akrabaları Mecnun, Hatice, Aslıhan ve Serhat Yeter yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:45 Kaynak: DHA
Şanlıurfa, Güncel
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