Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Cumali Aslan (42) idaresindeki 06 BN 1449 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 30'uncu kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Caner (17), Sariye (41), Devrim (17), Ferda (11) ve Selcan Aslan (18) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 09:55 - Kaynak: AA
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