Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 7 Yaralı
55 dakika önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hayrettin Dağ'ın (31) kullandığı 02 KA 197 plakalı otomobil, Siverek- Adıyaman
kara yolunun 10. kilometresinde bulunan Üstüntaş Mahallesi mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Sultan (34), Recep (2), Zeynep (16), Adem (10), Esra (8) ve Yusuf Dağ (6) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:01 Kaynak: AA
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