Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 7 Yaralı

Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 7 Yaralı

55 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 7 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hayrettin Dağ'ın (31) kullandığı 02 KA 197 plakalı otomobil, Siverek- Adıyaman kara yolunun 10. kilometresinde bulunan Üstüntaş Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Sultan (34), Recep (2), Zeynep (16), Adem (10), Esra (8) ve Yusuf Dağ (6) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:01 Kaynak: AA

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