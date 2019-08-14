Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 7 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 7 yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.
Orhan Gezer yönetimindeki 40 ER 735 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolu 35. kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Mustafa (10), Nazar (8) ve Selma Gezer (7) ile Hülya (31), İrfan Efe (2) ve Remzi Canyavuz (1) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan Selma ve Nazar Gezer, Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Kaza sırasında alev alan otomobil, itfaiye ekibinin müdahalesiyle yarım saatte söndürüldü.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 10:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsmail Küçükkaya felakatin eşiğinden döndü: Uçak ve helikopter az kalsın çarpışıyordu
Mikrofonu açık kalan Türk-İş Başkanı, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu Demirtaş'tan yeni parti yorumu: İleri demokrasinin adresi olmayacaklar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.8.2019 11:58:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 7 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]