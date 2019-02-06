Şanlıurfa'da Otomobil Halk Otobüsüne Çarptı: 3 Yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'da otomobilin halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da otomobilin halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır yolu Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde yaşandı. Kasım A.'nın kullandığı 63 B 3297 plakalı otomobil, içerisinde yolcu olan 63 AG 969 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:30 Kaynak: İHA
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