Şanlıurfa'da Otomobil Halk Otobüsüne Çarptı: 3 Yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobilin halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır yolu Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde yaşandı. Kasım A.'nın kullandığı 63 B 3297 plakalı otomobil, içerisinde yolcu olan 63 AG 969 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

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