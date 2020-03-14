Şanlıurfa?da otomobil hırsızlığı çetesine 15 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa?da otomobil hırsızlığı çetesine 15 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa?da otomobil hırsızlığı çetesine 15 tutuklama

6 saat önce

ŞANLIURFA merkezli 3 ilde gerçekleştirilen oto hırsızlığı çetesi operasyonunda gözaltına alınan 22 kişiden, 15'i tutuklandı.

Şanlıurfa?da otomobil hırsızlığı çetesine 15 tutuklama, System.String[]

ŞANLIURFA merkezli 3 ilde gerçekleştirilen oto hırsızlığı çetesi operasyonunda gözaltına alınan 22 kişiden, 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro ekipleri, 2 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde nitelikli dolandırıcılık amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, oto hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şebekenin çaldıkları otomobillerin şasi numaralarını yurt dışından aynı renk, özellik ve modelde getirdikleri araç şasi ve motor numaralarıyla değiştirerek vatandaşlara sattıklarını belirledi. Polis tarafından takip altına alınan çete üyelerinin yakalanması için Şanlıurfa'nın yanı sıra Mersin ve Antalya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Baskınlarda; 15 çalıntı, 14 change otomobil, 13 şasi ve motor numaraları değiştirilmiş otomobil, 9 şase ve motor numarası kesilmiş otomobil, 4 hacizli otomobil ile 1 tabanca ele geçirildi. Operasyonda ayrıca şüphelilere ait 4 milyon lira değerindeki 31 taşınır ile 10 taşınmaz mülke şerh konularak, 22 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 22 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 15 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.


Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kamyonetin altında 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü, hayatta kaldığına inanamadı
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin

Son Dakika Haberleri
21:26 İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi
21:18 Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde 52 kişi gözaltına alındı
21:17 Marmarisli turizmci eğitime destek için dünyanın en tehlikeli sularında kulaç attı
21:16 Dışişleri Bakanlığı'ndan yurt dışındaki vatandaşlara 'koronavirüs' uyarısı
21:16 Koronavirüse yakalanan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı iyileşerek görevine döndü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 21:32:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa?da otomobil hırsızlığı çetesine 15 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]