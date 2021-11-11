Peluş maskeli hırsız yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla, 1'i peluş maskeli 2 hırsız gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Halfeti ilçesinde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede gerçekleşen otomobil hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin ilçeye girdikleri aracı tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, hırsızlık şüphelilerinin çaldıkları otomobile, başka bir aracın çalıntı plakasını taktıklarını belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve Halfeti ile Bozova Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, zanlıların söz konusu aracı, çalıntı plakalarla kent merkezinde kullandıkları tespit edildi. Düzenlenen operasyonla İ.B. ve M.Ö. gözaltına alındı. Çalınan araç ise sahibine teslim edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızlardan birinin tanınmamak için kafasına peluş taktırdığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA