Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Meryem Altun yönetimindeki 34 PH 9929 plakalı otomobil, Aziz Kurt'un (34) kullandığı 49 F 0702 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçta bulunan Orhan Pakır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Aziz Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.