Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 10 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 10 yaralı

31 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde kamyonet ile otomobil çarpıştı.

Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 10 yaralı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Halfeti Karayolu'nun ilçe girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Uçar'ın (38) kullandığı 63 LE 364 plakalı otomobil ile Hasan Tunga'nın (27) kullandığı 27 DN 817 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, sürücüler ile 2 araçta bulunan Emine (44), Irmak(11), Büşra (5) ve Gamze Nur Uçar (7) ile Hüsne Tunga (25), Yasemin Tunga (1), İhsa Nur Tunga(2) ve Adil Uslu (31) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri yaralıları, ambulanslarla  Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:46 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İftara giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var LGS'ye giderken kaza geçirdiler: Otomobil ortadan ikiye bölündü Devlet Bahçeli'den Yargı Reformu açıklaması: Umut ve memnuniyet verici Askeri miğferle vurup öldüren astsubay "kripto" FETÖ'cü çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 16:17:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 10 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]