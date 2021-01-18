Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
18.01.2021 22:21
Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mehmet Bigiş (23) idaresindeki 63 TB 448 plakalı otomobil ile Hamit Bozanoğlu yönetimindeki 01 BJN 34 plakalı kamyonet Şanlıurfa- Akçakale kara yolu Şehit Nusret Bey yol ayrımında çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Fevzi (16) ve Mahmut Bigiş (17) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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