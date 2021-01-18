Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Fevzi (16) ve Mahmut Bigiş (17) yaralandı.

Mehmet Bigiş (23) idaresindeki 63 TB 448 plakalı otomobil ile Hamit Bozanoğlu yönetimindeki 01 BJN 34 plakalı kamyonet Şanlıurfa- Akçakale kara yolu Şehit Nusret Bey yol ayrımında çarpıştı.

Şanlıurfa 'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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