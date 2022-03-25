Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mustafa Ç'nin kullandığı 06 BOP 878 plakalı otomobil ile Hasan T'nin kullandığı 27 R 9019 plakalı kamyonet, Şanlıurfa- Akçakale kara yolunun 9. kilometresinde çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Yusuf K. ile Süleyman B. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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