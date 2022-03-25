Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

25.03.2022 21:26
Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mustafa Ç'nin kullandığı 06 BOP 878 plakalı otomobil ile Hasan T'nin kullandığı 27 R 9019 plakalı kamyonet, Şanlıurfa- Akçakale kara yolunun 9. kilometresinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Yusuf K. ile Süleyman B. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Şanlıurfa, Kamyonet, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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