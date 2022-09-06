Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

06.09.2022 14:41
Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılana açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde otomobil ile motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttüğü çalışmalarda Evren Sanayi Sitesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada çalınan motosiklet ile otomobil ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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