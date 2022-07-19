Otomobil sürücüsü Abdullah Erdoğmuş ile motosiklet sürücüsü Tanboğa, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika! Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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