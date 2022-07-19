Son dakika! Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika! Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

19.07.2022 10:10
Son dakika! Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 sürücü öldü, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 sürücü öldü, 2 kişi yaralandı.

Abdullah Erdoğmuş'un (63) kullandığı 63 VN 996 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Akçakale kara yolunun 20. kilometresinde, Eyyüp Tanboğa (30) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Otomobilin şarampole devrildiği kazada, Abdullah, Ahmet ve Emine Erdoğmuş ile motosiklet sürücüsü Tanboğa ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Abdullah Erdoğmuş ile motosiklet sürücüsü Tanboğa, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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KAHRAMANMARAŞ - Çarpışan otomobillerdeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı KAHRAMANMARAŞ - Çarpışan otomobillerdeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı 2 motosiklet bir otomobiller çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı 2 motosiklet bir otomobiller çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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