Şanlıurfa'da otomobil ile tır çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da otomobil ile tır çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobil ile tır çarpıştı: 6 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil ile tır çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Mardin kara yolunun 21. kilometresinde meydana geldi. Ali C. (26) idaresindeki 63 ZR 153 plakalı otomobil ile İsmail Ş. yönetimindeki 65 BA 754 plakalı tır kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerden Ali C. ile yanında bulunan Nazlı (3), Ayşe (27), Halil C. (27) ile Kudret (65) ve Şadiye K. (32) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:18 Kaynak: İHA
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