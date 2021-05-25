Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mehmet Ali Korkmaz (59) idaresindeki 45 EU 794 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun 43. kilometresinde, Hamza Canbek (34) yönetimindeki 63 M 6856 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Ayşe Korkmaz (60) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika