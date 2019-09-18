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Şanlıurfa'da otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı kırsal Yollarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada, Aslan Y., Hüseyin T., Hasan K., Mahmut Y. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler yaralıları ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:30 Kaynak: İHA
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