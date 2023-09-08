Şanlıurfa'da Otomobil Kanala Devrildi: 3 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da Otomobil Kanala Devrildi: 3 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa\'da Otomobil Kanala Devrildi: 3 Ölü, 1 Yaralı
Son Güncelleme: 08.09.2023 23:00

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sulama kanalına devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sulama kanalına devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ARACIN İÇİNDE SIKIŞTILAR

Olay, Sıralı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sulama kanalına plakası belirlenemeyen Ali İnan yönetimindeki 63 ABY 339 plakalı otomobil devrildi. Kazada sürücü Ali, eşi Zehra ile oğlu Süleyman ve İshak araçta sıkıştı. Araçta sıkışan anne, baba ve iki çocuğun kurtarılması için bölgeye AFAD, jandarma, emniyet sualtı grup amirliği ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE VE 2 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ SUDAN ÇIKARILDI

Ekiplerin vinç yardımı ile başlattığı çalışmalar sonucu baba Ali İnan sağ kurtarılırken, anne ve iki çocuğun ise cansız bedeni sudan çıkarıldı. Sudan çıkarılan cesetler, olay yerindeki incelemeler sonrası Harran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Otomobil Kanala Devrildi: 3 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Otomobil Kanala Devrildi: 3 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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