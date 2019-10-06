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Şanlıurfa'da otomobil koyun sürüsüne çarptı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin sürüye çarpması sonucu araçtaki 2 kişi yaralandı, 40 koyun telef oldu.

Şanlıurfa'da otomobil koyun sürüsüne çarptı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin sürüye çarpması sonucu araçtaki 2 kişi yaralandı, 40 koyun telef oldu.

Alınan bilgiye göre, İsmail Köser'in (26) kullandığı 06 K 4115 plakalı otomobil, Siverek- Adıyaman kara yolunun Üstüntaş Mahallesi'nde yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki Ali Köser (16) yaralandı, 40 koyun telef oldu.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, yolda önlem aldı.

Kaza nedeniyle kapanan kara yolu hayvanların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Mahalle sakini Emin Asal, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu yolda kazaların sık sık yaşandığını, sorunun çözümü konusunda yetkililerinden yardım talep ettiklerini söyledi.

Şanlıurfa, Adıyaman, Siverek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:20 Kaynak: AA
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