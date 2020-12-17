Şanlıurfa'da otomobil park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobil park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı
17.12.2020 22:33
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Cezayir Karadağ idaresindeki 27 NS 777 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 66. kilometresinde arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan Salih Balbal yönetimindeki 34 VHN 81 plakalı tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan İlknur, Kadir Eymen ve Yaren Karadağ yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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