Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'da otomobil refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil refüje çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'da otomobil refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Haliliye ilçesinde yer alan Abide Kavşağı'nda meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü kavşakta dengesini kaybetmesi sonucu refüje çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipler ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:39 Kaynak: İHA
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