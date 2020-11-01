Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun 9'uncu kilometresinde yaşandı. Mustafa K.'nin (41) kullandığı 07 V 5072 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada sürücü Mustafa K. ile birlikte araçta bulunan Doğan K. (14) ve Mustafa Y. (14) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA