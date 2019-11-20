Şanlıurfa'da otomobil refüje çıktı: 6 yaralı
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde refüje çıkan otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:58 Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde refüje çıkan otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 GCH 61 plakalı otomobil, Siverek - Şanlıurfa kara yolu 2. kilometresi Abdalağa Mahallesi mevkisinde refüje çıktı.
Kazada otomobildeki Şervan Kalaner (19), Furkan Şirin (18), Cuma Tınığı (15), Serhat Yakar (18), Yusuf Bozkurt (17) ve Ahmet Etku (33) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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