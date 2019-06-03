Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

56 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Siverek- Adıyaman kara yolunun 22. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Ayşehan Gökdemir (78) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gökdemir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:09 Kaynak: AA
Siverek, Şanlıurfa, Güncel
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