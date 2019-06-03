Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
56 dakika önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:09 Kaynak: AA
'nın Siverek
ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Siverek- Adıyaman
kara yolunun 22. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Ayşehan Gökdemir (78) yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gökdemir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Komşusunun kafasına taş atıp balta ile kemiklerini kırdı...O anlar kamerada
Diyarbakır'da koca dehşeti! Çocuklarının yanında öldürdü, yol kenarına bırakıp kaçtı
Kocaeli'de feci kaza: 2 ölü, 4 ağır yaralı
Bağcılar'da savaş gibi park kavgası: 2 ölü, 7 yaralı