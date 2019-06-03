Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:01 Kaynak: İHA
'nın Siverek
ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Adıyaman
'ın Kahta
ilçesi karayolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 78 yaşındaki Ayşehan Gökdemir ile sürücü yaralandı. Ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Gökdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
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