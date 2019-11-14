Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Ramazan Çirkin (47) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Ramazan Çirkin (47) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Ceylanpınar- Viranşehir yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Ramazan Çirkin yönetimindeki 63 YF 153 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, sürücü ve yanındaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan 4 kişiden sürücünün hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralılar ise sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çirkin'in cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna konuldu.


Ceylanpınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:35 Kaynak: DHA
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