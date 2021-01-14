Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Mehmet Karadağ (23) idaresindeki 23 HE 230 plakalı otomobil, Siverek-Karacadağ kara yolu Dönemeç Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Metin (18), Teymen (17) ve Ekrem Karadağ (49) 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Ekrem Karadağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika