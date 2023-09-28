Şanlıurfa'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Ölü - Son Dakika

Şanlıurfa'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Ölü

Şanlıurfa\'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Ölü
Son Güncelleme: 28.09.2023 10:07

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında, Rıdvan Demir ve Emine Kılıç hayatını kaybetti. Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü ve yanındaki yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da, şarampole devrilen otomobildeki Rıdvan Demir (38) ile Emine Kılıç (23), hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece Suruç- Gaziantep kara yolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden Rıdvan Demir yönetimindeki 34 BDD 377 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen ekipler tarafından otomobilden çıkarılan sürücü Rıdvan Demir ile yanındaki Emine Kılıç'ın yapılan kontrolde hayatlarını kaybettiği belirlendi. Demir ve Kılıç'ın cenazeleri olay yeri incelemesi sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Emine Kılıç, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Ölü - Son Dakika


Son Dakika
10:22 Şenol Güneş'in yaka paça soyunma odasına yolladığı Salih Uçan'a söyledikleri ortaya çıktı
10:09 Ekonomik güven endeksi eylül ayında arttı
10:03 Serik Belediyesi'nde neler oluyor! Sahte belgeleri raporlamak isteyen üyelere Başkan Aputkan'dan ret
09:59 Merkez Bankası, reeskont faiz oranlarını yükseltti
09:45 Yavuz Ağıralioğlu, yeni parti kuruyor
09:45 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali'nden çekildi
09:44 Beşiktaş, Adana Demirspor'a 35 yıl sonra mağlup oldu
09:41 EK MTV iptal edilecek mi? AYM, bugün kararını verecek
09:07 Tuncel Kurtiz vefatının 10. yılında anıldı! Ezel dizisinin setinde oyun havası oynadığı görüntü ortaya çıktı
08:54 Selçuk Bayraktar'dan siyaset mesajı: İşimize takoz koyulursa mücadelenin her türlüsünü yaparım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2023 10:42:14. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement