Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

1 saat önce

ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı, System.String[]
ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde, Suruç- Şanlıurfa yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezi yönünde giden Mustafa Yüksel yönetimindeki 10 HK 792 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Hurdaya dönen otomobilde sürücü ile Didem, Abdulkadir ve Adile Yüksel, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar arıdndan kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:01 Kaynak: DHA
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